Die deutsche Tennismannschaft der Männer muss weiter auf den ersten Halbfinal-Einzug im Davis Cup seit zwölf Jahren warten. Die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann verlor am Freitagabend bei der neuen Endrunde in Madrid gegen Großbritannien und schied im Viertelfinale aus.

Die Niederlage gegen die Briten stand bereits nach den beiden Einzeln fest. Zunächst unterlag Philipp Kohlschreiber gegen Kyle Edmund 3:6, 5:7. Dann musste sich Jan-Lennard Struff gegen Daniel Evans 6:7 (6:8), 6:3, 6:7 (2:7) geschlagen geben. Das Doppel wurde nicht mehr ausgetragen.

DTB-Team kann "immer eine Rolle spielen"

"Jetzt überwiegt natürlich erst einmal die Enttäuschung", sagte Teamchef Kohlmann. "Anders als in den Gruppenspielen sind die Dinge in den entscheidenden Situationen dieses Mal nicht zu unseren Gunsten gelaufen." Dennoch war er mit dem Auftreten zufrieden. "Wir haben wieder gezeigt, dass wir, egal in welcher Konstellation wir antreten, immer eine Rolle spielen können."

Nach den beiden Siegen in den Gruppenspielen gegen Argentinien und Chile war das deutsche Team mit Selbstvertrauen in das Duell mit den Briten gegangen, die auf ihren Star Andy Murray verzichteten.

Während das Parallelspiel Argentinien gegen Gastgeber Spanien auf dem Centre Court vor vollen Rängen stattfand, war die Kulisse im Stadion 2 vergleichsweise klein. Die Halle war nur gut zur Hälfte gefüllt. Das neue Davis-Cup-Format hatte zuletzt auch aufgrund der nächtlichen Spiele für Kritik gesorgt.