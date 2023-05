Tennisspielerin Emma Raducanu wird sowohl die French Open als auch Wimbledon in diesem Jahr verletzungsbedingt verpassen. Wie die beste britische Spielerin am Mittwoch bekanntgab, soll sie sich an beiden Händen einer Operation unterzogen haben. Auf dem veröffentlichten Bild war jedoch nur ein Verband an der rechten Hand zu erkennen. Eine OP am Knöchel stehe laut Raducanu auch noch aus.