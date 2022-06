Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat bei den French Open in Paris zum zweiten Mal das Endspiel erreicht. Die 21 Jahre alte Polin gewann am Donnerstag gegen Darja Kassatkina aus Russland mit 6:2, 6:1 und feierte damit ihren 34. Sieg in Serie. Einzig Venus Williams hat seit Beginn des 21. Jahrhunderts eine noch um ein Match längere Serie vorzuweisen, die im Jahr 2000 beim Turnier in Linz zu Ende ging.