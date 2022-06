Titelverteidigerin Angelique Kerber hat beim Tennisturnier in Bad Homburg den Einzug ins Halbfinale verpasst. Wenige Tage vor dem Start des Rasenklassikers in Wimbledon musste sich die deutsche Nummer eins der Französin Alizé Cornet 4:6, 6:2, 1:6 geschlagen geben. Kerber konnte dabei nicht an ihre guten Leistungen aus den ersten beiden Runden anknüpfen. Zwar stemmte sie sich im zweiten Satz gegen die Niederlage. Doch im dritten Durchgang zog Cornet wieder davon.