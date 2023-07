Noma Noha Akugue schreibt beim Tennisturnier in Hamburg eine völlig überraschende Erfolgsgeschichte. Die 19-Jährige aus Reinbek siegte am Freitag am Rothenbaum im Halbfinale gegen die Russin Diana Schnaider mit 6:3, 6:3 und steht bei ihrer ersten WTA-Veranstaltung am Samstag (15.00 Uhr) im Endspiel. »Ich kann nicht glauben, was passiert ist. Ich bin so happy. Ich hoffe, ich kann morgen mein bestes Tennis spielen und vielleicht das Turnier gewinnen«, sagte die Finalistin.