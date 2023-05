Tennisturnier in Madrid Struff verpasst Sensation gegen Titelverteidiger Alcaraz

Als »Lucky Loser« ins Finale

Struff war bereits in der Qualifikation gescheitert, erhielt aufgrund von Absagen als »Lucky Loser« aber eine zweite Chance. Auf dem Weg ins erste Masters-Finale seiner Laufbahn warf der 33-Jährige Top-Spieler wie den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier.

Struff ist der erste Lucky Loser, der bei einem Masters-1000-Turnier ins Finale eingezogen war. In der Weltrangliste wird er auf Rang 28 klettern – so weit oben war der Sandplatzspezialist in seiner Karriere noch nie platziert.