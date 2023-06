Im Tiebreak war Struff chancenlos

»Es war eine wunderschöne Woche für mich, es war eine unfassbare Stimmung«, sagte Struff nach der Partie: »Es hat mir unheimlich viel bedeutet, auch wenn es ein Heartbreaker ist, dieses Match zu verlieren.«

Vor dem Duell mit dem an Nummer drei gesetzten Tiafoe, im Vorjahr Halbfinalist bei den US Open, hatte Struff auch die Finals bei den Sandplatz-Konkurrenzen 2021 in München und in diesem Jahr beim Masters in Madrid verloren. Im Spaniens Hauptstadt war er erst nach großem Kampf dem hohen Favoriten und Lokalmatador Carlos Alcaraz unterlegen.