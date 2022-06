Oscar Otte hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Stuttgart verloren und die erste Finalteilnahme seiner Karriere auf der Tennis-Tour verpasst. Am Samstag musste sich der Kölner dem Italiener Matteo Berrettini trotz guter Leistung 6:7 (7:9), 6:7 (5:7) geschlagen geben. Für Otte war es das zweite Halbfinale seiner Karriere, bereits beim Turnier in München Ende April war in der Runde der besten Vier Schluss. Berrettini hatte das Rasenturnier in Stuttgart bereits 2019 gewonnen.