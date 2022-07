Der spanische Jungstar Carlos Alcaraz ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon bereits im Achtelfinale gescheitert. Der an Nummer fünf gesetzte 19-Jährige unterlag am Sonntagabend dem Südtiroler Jannik Sinner 1:6, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6 und verpasste damit das dritte Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere. Sandplatz-Spezialist Alcaraz hatte in Wimbledon unter anderen die beiden deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Oscar Otte bezwungen.