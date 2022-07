Auch Gauff ist raus

Vor Świątek erwischte es am Nachmittag schon Mitfavoritin Coco Gauff. Die 18-Jährige aus den USA verlor auf dem Centre Court gegen ihre Landsfrau Amanda Anisimova (20) 7:6 (7:4), 2:6, 1:6. Gauff galt nach ihren Erfolgen in Paris als Mitfavoritin, im All England Club hatte sie schon zweimal (2019 und 2021) das Achtelfinale erreicht. Dort steht nun Anisimova, so wie in diesem Jahr bereits bei den Australian Open und in Roland Garros.