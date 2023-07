Dritte Tschechin als Siegerin in Wimbledon

Die bisherige Nummer 42 der Weltrangliste reiht sich als dritte Tschechin nach Jana Novotna (1998) und Petra Kvitová (2014/2011) in die Liste der Titelgewinnerinnen von Wimbledon ein.

Jabeur verlor auch ihr drittes Grand-Slam-Finale nach Wimbledon und den US Open im vergangenen Jahr. Bei der Siegerehrung weinte sie bittere Tränen. Auch der aufmunternde Applaus der Zuschauer konnte sie nicht trösten. Sie bleibt die Nummer sechs der Weltrangliste.

Vondroušová wird am Montag als Zehnte ihre bislang beste Platzierung erreichen. Ende des vergangenen Jahres war sie nur auf Rang 99 platziert, nachdem sie mehrere Monate verletzungsbedingt ausgefallen war. So hatte sie auch das Turnier in Wimbledon verpasst.