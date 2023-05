Bereits am Sonntag waren Oscar Otte und Jule Niemeier an ihren jeweiligen Auftakthürden gescheitert. Der zuletzt formschwache Otto musste sich nach enttäuschender Leistung dem Grand-Slam-Debütanten Alexander Schewtschenko aus Russland in vier Sätzen geschlagen geben – Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier verzweifelte an ihrem Aufschlag und verlor 3:6, 4:6 gegen die favorisierte Top-Ten-Spielerin Darja Kassatkina.

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djoković gab sich am Montag dagegen keine Blöße. Gegen den Debütanten Aleksandar Kovacevic hatte der Serbe nur im dritten Satz Probleme und siegte schließlich 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Turnier-Mitfavorit Carlos Alcaraz zog nach und gewann gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:0, 6:2, 7:5.