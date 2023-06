Nur sechs Wochen nach seinem Erfolgslauf ins Masters-1000-Finale in Madrid darf Jan-Lennard Struff weiter von seinem ersten Titel auf der ATP-Tour träumen. Der 33-Jährige zog nach dem 3:6, 6:3, 6:3 gegen den Polen Hubert Hurkacz auch beim Rasenturnier in Stuttgart ins Finale ein. Dort trifft Struff auf den an Position drei gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe. US-Open-Halbfinalist Tiafoe setzte sich in seinem Halbfinale 6:3, 7:6 (13:11) gegen den ungarischen Qualifikanten Marton Fucsovics durch.