Überraschungserfolg in Wimbledon Niemeier schlägt French-Open-Finalistin Muchová

Zurück am Ort ihres größten Erfolgs: Im vergangenen Jahr erreichte Jule Niemeier in Wimbledon das Viertelfinale. Nun trotzt sie in der ersten Runde der Favoritin. Auch Qualifikant Maximilian Marterer glänzt.