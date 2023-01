»Dieser Doppelschlag ist ernst, aber noch reparabel, und ich hoffe auf ein günstiges Ergebnis«, schrieb Navratilova in einem Statement. Es werde für eine Weile miserabel sein, »aber ich werde mit allen Kräften kämpfen«, kündigte die 18-malige Grand-Slam-Turniersiegerin an. Eine Sprecherin der Tennisikone wies auf die guten Prognosen der Ärzte hin. Schon in der kommenden Woche wolle Navratilova größtenteils in New York mit der Krebsbehandlung beginnen.