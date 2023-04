Bayern-Fan Medwedew zieht Vergleich zu Mané und Sané

Medwedew sagte nun noch: »Es enttäuscht mich nicht im Geringsten, aber wenn er in einer Woche noch so redet, dann werde ich zu ihm in die Umkleidekabine kommen und sagen: Lass uns besprechen, was los ist«, sagte der Russe auf der Pressekonferenz.

Der russische Tennisspieler zeigte aber auch Verständnis für die harschen Worte: »Direkt nach dem Spiel kann viel passieren. So wie bei Sané und Mané, die gerade eine Auseinandersetzung hatten. Das war direkt nach dem Spiel, in der Hitze des Gefechts.« Es war eine Anspielung auf die Fußballspieler Leroy Sané und Sadio Mané, die nach der Niederlage der Bayern bei Manchester City aneinandergeraten sein sollen . Tennisspieler Medwedew ist großer Fan des FC Bayern München.