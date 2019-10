Die Japanerin Naomi Osaka hat nach einer umkämpften Partie das WTA-Turnier in Peking gewonnen. Die Australian-Open-Siegerin setzte sich im Finale gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty 3:6, 6:3, 6:2 durch und feierte gegen die Australierin ihren insgesamt fünften Titelgewinn auf der WTA-Tour. Osaka verwandelte nach 1:51 Stunden ihren zweiten Matchball.

Die 21-jährige Osaka kassierte knapp 1,5 Millionen Dollar Preisgeld, für Barty gab es etwa 760.000 Dollar. Für die ehemalige Weltranglistenerste, die im Januar bei den Australian Open ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, war es der zehnte Sieg in Serie. Ende September hatte sie in ihrer gleichnamigen Geburtsstadt Osaka im Finale gegen Anastasia Pavlyuchenkova ohne Satzverlust gewonnen.

Seit Trainerentlassung noch ungeschlagen

Damit hat die Japanerin ihre monatelange Formkrise endgültig überwunden. Bei den French Open, in Wimbledon sowie bei den US Open war sie jeweils früh gescheitert. Nach dem Aus in New York zog Osaka personelle Konsequenzen und trennte sich von ihrem Trainer Jermaine Jenkins. "Ich habe das Gefühl, dass es die angemessene Zeit für einen Wechsel ist", schrieb die 21-Jährige auf Twitter. Seither ist sie noch ungeschlagen.

Erst Anfang des Jahres hatte die Japanerin nach ihrem Sieg bei den Australian Open ihre Zusammenarbeit mit dem deutschen Coach Sascha Bajin beendet - kurz nachdem sie als erst 26. Spielerin die Weltranglistenführung übernommen hatte. Zu den Gründen für das Ende der Zusammenarbeit machte die 21-Jährige keine Angaben.

Mit Jenkins hatte die Japanerin, die ab Montag die Nummer vier der Welt sein wird, seit Februar zusammengearbeitet. Über die Gründe für die Trennung machte sie auf Twitter keine Angaben. Sie schrieb, sie sei "sehr dankbar für die gemeinsame Zeit". Jenkins war zuvor unter anderem Trainingspartner ("Hitting Partner") von der US-Amerikanerin Venus Williams.