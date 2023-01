In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass Tennis Australia offenbar nicht in der Lage war, Osakas zu kontaktieren, um ihre Teilnahme zu bestätigen. Obwohl sie auf der Meldeliste stand, hatte sie nicht an den Vorbereitungsturnieren in Adelaide und Hobart teilgenommen. In den sozialen Medien hatte sie sich in den vergangenen Wochen immer wieder an der Seite ihres Freundes, des Rappers Cordae, in Europa gezeigt.