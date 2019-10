Tennisspielerin Naomi Osaka wird ihre US-Staatsbürgerschaft abgeben und zukünftig nur noch die japanische besitzen. Das bestätigte die Weltranglistendritte dem japanischen TV-Sender NHK.

"Es gibt mir besonderen Auftrieb, Japan bei den Olympischen Spielen zu vertreten", sagte Osaka: "Ich denke, ich werde mehr Emotion reinlegen, weil ich für den Stolz der Nation spiele."

Dass sich die zweimalige Grand-Slam-Siegerin überhaupt für nur eine Staatsbürgerschaft entscheiden muss, liegt am japanischen Recht. Dieses verlangt, dass sich Japanerinnen und Japaner mit doppelter Staatsbürgerschaft bis zu ihrem 22. Geburtstag für eine Nationalität entscheiden. Osaka wird am 16. Oktober 22.

Der Tennis-Profi wurde in der japanischen Präfektur Osaka geboren und kam im Alter von drei Jahren in die USA. Ihre Mutter ist Japanerin, ihr Vater Haitianer. Ihre Sprachkenntnisse im Japanischen sind lange nicht so gut, wie ihr Englisch. "Ich kann Japanisch viel besser verstehen, als ich es spreche", sagte sie in einem Interview mit USA Today.

Dieser Umstand führte bereits wiederholt dazu, dass sie in Japan angefeindet wurde. Nicht nur ihre Sprache ist dabei Thema, auch wegen ihres Hauttons wurde sie bereits Opfer rassistischer Äußerungen.

Am vergangenen Wochenende hatte Osaka die Weltranglistenerste Ashleigh Barty besiegt und damit die China Open gewonnen. Es war ihr erster Turniersieg seit acht Monaten.