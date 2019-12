Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat Wim Fissette als neuen Trainer verpflichtet. Darüber wurde bereits in der Vergangenheit spekuliert, nun melden mehrere Medien Vollzug. Der Belgier Fissette hatte bereits Angelique Kerber zu ihrem Wimbledon-Titel 2018 geführt.

Die Japanerin hatte sich zu Beginn des Jahres 2019 und kurz nach ihrem Sieg bei den Australian Open vom deutschen Trainer Sascha Bajin getrennt. Das überraschte, zumal Osaka unter Bajin auch bei den US Open im Jahr zuvor triumphiert hatte und endgültig in der Weltspitze angekommen war.

Nach der Trennung von Bajin ging es für Osaka schleppend weiter: Bei den French Open erreichte sie nur die dritte Runde, in Wimbledon war bereits in der Auftaktrunde Schluss. Nur wenige Wochen nach ihrem Achtelfinal-Aus im September bei den US Open beendete die 22-Jährige dann auch die Zusammenarbeit mit Nachfolger Jermaine Jenkins. Danach hatte die Dritte der Weltrangliste mit ihrem Vater Leonard Francois trainiert.

Ihr neuer Trainer Fissette ist in der Tennisszene ein bekannter Name: Neben Kerber betreute er bereits Sabine Lisicki, Simona Halep, Victoria Azarenka, Sara Errani und Johanna Konta. Kerber sagte in der Vergangenheit, sie und Fissette hätten die Zusammenarbeit aufgrund von unterschiedlichen finanziellen Auffassungen beendet.

In der neuen Saison warten bereits ab Januar die Australian Open. Osaka hofft dort auf die Rückkehr in die Weltspitze. In ihrer Karriere stand die Japanerin bereits 24 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste.