Vier-Stunden-Schlacht zwischen Djoković und Alcaraz »Eines der aufregendsten Matches, das ich je gespielt habe«

Generalprobe vor den US Open

»Es gäbe so viel zu sagen, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe«, sagte der Serbe, als er die Trophäe in den Händen hielt. Dann blickte er zum 20 Jahre alten Alcaraz und ergänzte: »Du gibst nie auf, oder? Das liebe ich an dir. Ich hoffe, wir sehen uns in New York wieder. Das wäre ein Spaß – also für die Fans, nicht für mich.«

Für Djoković war die Generalprobe vor den US Open das erste Turnier in den USA seit der Final-Niederlage in Flushing Meadows vor zwei Jahren. Seither war er nicht mehr in dem Land aktiv, weil er wegen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Coronapandemie nicht einreisen durfte.