Nur ein Erfolg fehlt ihm nun noch, um nach Turniersiegen mit John McEnroe gleichzuziehen: Novak Djokovic hat erstmals in seiner Karriere das Turnier in Tokio gewonnen. Im Endspiel bezwang der Weltranglistenerste den Australier John Milman 6:3, 6:2. Im gesamten Turnierverlauf gab der Serbe damit keinen einzigen Satz ab. Für Milman war es erst die zweite Finalteilnahme seiner Karriere.

Wie schon in den Partien zuvor dominierte Djokovic von Beginn an. Der 32-Jährige spielte aggressiv und ging früh mit einem Break in Führung. Im zweiten Satz nahm er Milman gleich zweimal seinen Aufschlag ab und verwandelte bereits nach 1:10 Stunden seinen ersten Matchball. Bei dem mit zwei Millionen US-Dollar dotierten Turnier sammelte Djokovic auch wichtige Punkte in der Weltrangliste.

Auch in Schanghai der Top-Favorit auf den Titel

Im Ranking liegt er nun mit mehr als 1000 Punkten Vorsprung vor Rafael Nadal auf Rang eins. Roger Federer folgt auf Rang drei mit mehr als 3000 Punkten Rückstand. Beim ab Montag beginnenden Masters in Schanghai wird Nadal wegen einer Handgelenksverletzung nicht dabei sein. Somit könnte sich Djokovic, der das Turnier im vergangenen Jahr gewonnen hatte, weiter absetzen.

Der 16-fache Grand-Slam-Sieger gilt neben Federer und US-Open-Finalist Daniil Medwedew als Favorit. Alexander Zverev, der sich nach einer bislang enttäuschenden Saison beim parallel stattfindenden Turnier in Peking zuletzt deutlich verbessert zeigte, werden ebenfalls Chancen eingeräumt. In der chinesischen Hauptstadt duellieren sich im Endspiel Zverev-Bezwinger Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem aus Österreich (13.30 Uhr).

Tsitsipas könnte mit einem Sieg auch einem großen Ziel näher kommen: Um sich für die ATP-Finals in London (10.-17. November) zu qualifizieren, benötigt der Grieche noch rund 700 Weltranglistenpunkte. Bislang haben sich lediglich Nadal, Djokovic, Federer, Medwedew und Thiem für die inoffizielle Tennis-WM qualifiziert.