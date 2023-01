»Es ist großartig, wieder in Australien zu sein«, hatte der 21-malige Grand-Slam-Champion nach seiner Ankunft in der vergangenen Woche gesagt. Er nutzt das Turnier in Adelaide als Vorbereitung auf die am 16. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne. Derzeit ist auch kein Impfnachweis für die Einreise in Australien erforderlich.