Iga Świątek ist bei den French Open souverän auf ihrer Titelmission unterwegs und als einzige aus den Top Ten der Welt ins Achtelfinale eingezogen. Die 20 Jahre alte Weltranglistenerste aus Polen ist mit ihrem insgesamt 31. Sieg in Serie weiter auf Erfolgskurs. Gegen Danka Kovinic aus Montenegro war Swiatek beim 6:3, 7:5-Erfolg in 1:30 Stunden aber erstmals wirklich gefordert.

Świątek ist seit dem Rücktritt von Ashleigh Barty , die zuvor Wimbledon und die Australian Open gewonnen hatte, die dominante Spielerin auf der Tour und hat in dieser Saison bereits fünf Titel nacheinander gewonnen.

Als eine ihrer Herausforderinnen in Paris galt Paula Badosa – doch die Spanierin musste in der dritten Runde ihre Hoffnungen begraben. Die Weltranglistenvierte gab beim Stand von 3:6, 1:2 ihr Match gegen die Russin Weronika Kudermetowa auf. Auch Aryna Sabalenka muss ihre Sachen packen, die an Position sieben gesetzte Belarussin unterlag Camila Giorgi aus Italien 6:4, 1:6, 0:6.