Neben der Bereitstellung von Insulin und weiteren lebensnotwendigen Medikamenten finanziert seine Stiftung Projekte für betroffene Kinder und Jugendliche. »Ich bin in der privilegierten Situation, ein Leben zu führen, das ich immer führen wollte«, sagte Zverev, der derzeit nach seiner schweren Bänderverletzung in der Reha an seinem Comeback arbeitet. Die Verletzung zog sich Zverev im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal im Juni zu.

Ihm sei bewusst, dass nicht alle Kinder solches Glück hätten, so Zverev: »Daher ist es mir ein großes Anliegen, etwas zurückzugeben und anderen Betroffenen auf ihrem Weg zu helfen.«