Olympia 2024 im Visier

Nadal, derzeit 14. der Weltrangliste, wird die 2000 Punkte für den Sieg im vergangenen Jahr verlieren, sodass er nach dem Ende der French Open in der neuen Weltrangliste (12. Juni) auf Rang 120 abrutschen wird. Damit wäre Nadal erstmals seit dem 24. März 2003 nicht mehr in den Top 100. Mit 22 Siegen liegt Nadal in der ewigen Liste der Grand-Slam-Champions gemeinsam mit dem Serben Novak Djokovic vorne.

Mit seinem Verzicht auf die French Open und weitere Turniere in den kommenden Monaten wolle er sich selbst die Chance geben, das kommende Jahr zu genießen, das sehr wahrscheinlich sein letztes auf der Profitour werde, sagte Nadal. Zudem kündigte er an, gerne auch bei Olympia 2024 in Paris antreten zu wollen – das Tennis-Turnier bei den Sommerspielen findet auf der Anlage der French Open statt.