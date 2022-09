Nach der Rücktrittsankündigung des Schweizer Tennisstars Roger Federer haben sich ehemalige Konkurrenten ebenso zu Wort gemeldet wie Legenden des Sports. Hier eine Auswahl der Reaktionen.

Rafael Nadal: »Lieber Roger, mein Freund und Rivale. Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen. Es ist ein trauriger Tag für mich persönlich und für den Sport auf der ganzen Welt. Es war ein Vergnügen, aber auch eine Ehre und ein Privileg, all diese Jahre mit dir zu teilen und so viele erstaunliche Momente auf und neben dem Platz zu erleben. Wir werden in Zukunft noch viele gemeinsame Momente haben, es gibt noch viel gemeinsam zu tun, das wissen wir. Fürs Erste wünsche ich dir von ganzem Herzen viel Glück mit deiner Frau Mirka, deinen Kindern, deiner Familie, und genieße, was vor dir liegt. Wir sehen uns in London.«