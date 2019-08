Wegen unerlaubter Interviews ATP entlässt Tennis-Schiedsrichter

Das Wimbledon-Finale 2019 zwischen Novak Djokovic und Roger Federer ging in die Geschichte ein. Der Serbe gewann das Spiel im Match-Tiebreak des fünften Satzes, in der Geschichte des Traditionsturniers auf Rasen gab es nie ein längeres Finale. Auf dem Schiedsrichter-Stuhl saß mit Damian Steiner erstmals in einem Grand-Slam-Finale ein Argentinier, der 44- Jährige erledigte seine Aufgabe unaufgeregt und souverän.

Wie die "New York Times" berichtet, wird Steiner in Zukunft keine Spiele mehr auf der Tour der Spielergewerkschaft ATP leiten. Steiner soll am 15. August entlassen worden sein, weil er ohne Genehmigung der ATP in seiner Heimat Interviews gegeben und damit gegen Richtlinien für Schiedsrichter verstoßen haben soll.

"Steiners Interviews waren ein direkter Verstoß gegen die geltenden Standards, wonach Offizielle im Interesse der Unparteilichkeit nicht über Matches, einzelne Spieler oder Regeln sprechen dürfen", teilte die ATP der Zeitung mit und bestätigte Steiners Entlassung.

So soll der Schiedsrichter in einem Gespräch mit dem Tennis-Podcast "3iguales" darüber nachgedacht haben, ob die Benutzung von Handtüchern zwischen den Ballwechseln eingeschränkt werden muss oder Spieler offiziell von ihren Trainer gecoacht werden sollen. Laut "New York Times" war Steiner für einen Kommentar nicht zu erreichen.