Die 40 Jahre alte Williams veröffentlichte dazu das Bild von zwei Beinen in Tennisschuhen auf Rasen. Ob Williams wirklich im Einzel antreten oder etwa die Doppel-Konkurrenz spielen will, ließ sie offen. Sie verwies in ihrem Post auch auf das Rasenturnier in Eastbourne in der kommenden Woche. Eventuell kehrt die Amerikanerin auch schon dort auf die Tour zurück.