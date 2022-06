Per Wildcard zum Comeback bei Wimbledon

Williams tritt in der kommenden Woche per Wildcard in Wimbledon an. Dort hatte sie am 29. Juli 2021 bei ihrer Erstrunden-Aufgabe gegen Aljaksandra Sasnowitsch (Belarus) ihr letztes Match für fast ein Jahr bestritten. Ihr letztes Doppelmatch auf der Tour lag mehr als zwei Jahre zurück – es war das verlorene Finale von Auckland im Januar 2020.