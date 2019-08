Die vierzehnfache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams hat für die US Open in New York (19.8. bis 8.9.) einen großen Namen zugelost bekommen. Die 37-jährige Amerikanerin trifft in der ersten Runde auf die ehemalige Nummer eins der Welt, Maria Sharapova.

Möglich ist dieses frühe Aufeinandertreffen, weil Sharapova nach einer Dopingsperre zwischen Januar 2016 und März 2017 und diversen Verletzungen nicht mehr an ihre alte Form anknüpfen konnte und nur noch auf Rang 87 der Weltrangliste steht.

Die beiden ehemaligen Weltranglistenersten haben bisher 21 Mal gegeneinander gespielt, 19 Duelle gewann die Amerikanerin. Bei den US Open trafen die beiden allerdings noch nie aufeinander. Für Williams wird es das erste Spiel seit ihrer verletzungsbedingten Aufgabe im Finale von Toronto.

Zverev und Kerber mit Losglück

Die beiden derzeit besten deutschen Profis, Alexander Zverev und Angelique Kerber, haben machbare Auftaktgegner erwischt. Zverev trifft in der ersten Runde auf Radu Albot aus Moldau, Kerber auf die Französin Kristina Mladenovic.

Sowohl Kerber als auch Zverev zeigten sich zuletzt aber nicht in Topverfassung. Beide verloren beim Vorbereitungsturnier in Cincinatti ihre Auftaktspiele.

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung:

Alexander Zverev - Radu Albot

Philipp Kohlschreiber - Lucas Pouille

Jan-Lennard Struff - Casper Ruud

Filip Krajinovic - Cedrik-Marcel Stebe

Angelique Kerber - Kristina Mladenovic

Julia Görges - Natalia Wichljanzewa

Kaia Kanepi- Tatjana Maria

Lessia Zurenko - Mona Barthel

Andrea Petkovic - Mihaela Buzarnescu

Zhang Shuai - Laura Siegemund