Rassismus im Sport keine Seltenheit

Der Rassismus habe laut Stephens ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht. »Ich meine, wenn es Ermittlungen des FBI gibt, die sich mit dem befassen, was die Leute online über dich sagen, ist das sehr ernst«, sagte sie, ohne zu erklären, ob sie sich damit auf einen bestimmten Fall bezog.

»Dass die Leute online hinter gefälschten Seiten sagen und tun können, was sie wollen, ist natürlich sehr problematisch. Das ist etwas, womit ich meine ganze Karriere lang zu tun hatte und womit ich auch weiterhin zu tun haben werde, da bin ich mir sicher«, sagte sie weiter.

Profisportler und -sportlerinnen werden immer wieder Ziel von rassistischen Beleidigungen. Zuletzt wurde der Real Madrid-Spieler Vinícius Júnior in Valencia mit rassistischen Gesängen beschimpft. Seine Beschwerden darüber, dass Spanien und die Liga nicht genug gegen Rassismus unternehmen, lösten eine weltweite Welle der Unterstützung und eine nationale Debatte in Spanien aus. Tottenham Hotspur hat in diesem Monat mit der Polizei zusammengearbeitet, um den Vorwurf der rassistischen Beleidigung des südkoreanischen Stürmers Son Heung-min zu untersuchen.