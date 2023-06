Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Titel beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle warten. Der Olympiasieger verlor am Samstag im Halbfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik mit 3:6, 5:7 und verpasste beim Rasenturnier damit klar den Einzug ins Endspiel an diesem Sonntag. 2016 und 2017 hatte Zverev in Halle jeweils im Finale verloren.