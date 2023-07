Auch Polen wies eine Spielerin am Flughafen ab

Turnierorganisator Miroslav Maly sagte der CTK, nach der Abweisung dieser ersten Spielerin würden vermutlich die anderen angemeldeten Sportlerinnen aus Russland und Belarus gar nicht erst anreisen. Man habe rechtzeitig alle informiert, dass sie nicht einreisen dürften.

Auch Polen verfolgt eine ähnlich strenge Politik gegen Sportler und Sportlerinnen aus Russland und Belarus. So war vergangene Woche die russische Tennisspielerin Wera Swonarjowa an der Einreise nach Polen gehindert worden. Sie wollte am WTA-Turnier in Warschau teilnehmen.