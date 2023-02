Der Kroate Matija Pecotic hat die Tennisszene in Staunen versetzt. Der 33-Jährige hat sich in Delray Beach seinen Traum erfüllt und erstmals ein Match auf ATP-Level gewonnen. Pecotic, der einem Full-Time-Job als "Director of Capital Markets" einer Immobilien-Investmentgesellschaft nachgeht, überraschte den US-Amerikaner Jack Sock 4:6, 6:2, 6:2. Sock stand noch 2017 in den Top Ten der Tennis-Weltrangliste.