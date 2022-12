Tennis Venus Williams bekommt Wildcard für Australian Open

Williams konnte in den vergangenen Jahren nicht mehr an frühere Leistungen anknüpfen. Die siebenmalige Grand-Slam-Gewinnerin wird in der Weltrangliste derzeit außerhalb der Top 1000 geführt, Williams ist seit sechs Partien sieglos. Seit dem frühen Aus bei den diesjährigen US Open hat sie kein Spiel mehr absolviert. Die Australian Open beginnen am 16. Januar 2023.