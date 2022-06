Erstmals seit 26 Jahren findet Wimbledon damit ohne eine der Williams-Schwestern statt. Sowohl die 40 Jahre alte Serena wie auch Venus Williams, die kurz vor ihrem 42. Geburtstag steht, fehlen in der Meldeliste des wichtigsten Turniers der Welt, das vom 27. Juni bis 10. Juli im All England Club in London ausgetragen wird.