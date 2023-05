Halep hatte während ihrer Teilnahme an den US Open im August 2022 eine positive Probe abgegeben. Bei ihr wurde die verbotene Substanz Roxadustat gefunden, die in der Verbotsliste 2022 der Wada aufgeführt war. Die verbotene Substanz wird unter anderem bei Nierenproblemen eingesetzt. Sie erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen und führt ähnlich wie EPO zu einer besseren Sauerstoffversorgung.