»Seit 2018 habe ich viele Rückschläge verkraften müssen, einen nach dem anderen. Ich bin belastbar, meine Toleranz ist hoch, aber es ist nicht einfach, und manchmal denke ich: ›Ich wünschte, ich hätte die US Open nie gewonnen, ich wünschte, das wäre nie passiert‹«, sagte die Britin.

Tour »kein sicherer Raum«

»Im Moment meines Sieges in New York hätte ich alles gegen diesen Moment eingetauscht. Egal, was mir passieren würde, wollte ich dafür annehmen, das hatte ich mir in dem Augenblick versprochen, denn es fühlte sich als das Beste in der Welt an«, sagte die 20-Jährige. Um nicht zu verzagen, »denke ich dann: ›Erinnere Dich an dieses Gefühl, erinnere Dich an Dein Versprechen‹, weil es so rein war.«