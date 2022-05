Tennis Erst Nadal, jetzt Djoković – Alcaraz steht im Finale von Madrid

Tennis-Star Novak Djoković ist beim ATP-Masters in Madrid ausgeschieden. Der Weltranglistenerste verlor zwei Wochen vor den French Open im Halbfinale gegen Spaniens Shootingstar Carlos Alcaraz 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7) und verpasste damit sein zweites Endspiel des Jahres nach seiner Finalniederlage in Belgrad. In Roland Garros ist der 34-Jährige ab dem 22. Mai Titelverteidiger.