+++ Liveticker US Open +++ So läuft die Achtelfinalpartie zwischen Görges und Vekic

Julia Görges vs. Donna Vekic 9/2/19 3:07 PM Marco Fuchs Die Spielerinnen schlagen sich ein. Gleich geht's los. Julia Görges vs. Donna Vekic 9/2/19 3:03 PM Marco Fuchs Die Witterungsbedingungen sind heute bescheiden in New York. Es stürmt, es nieselt, also wird das Dach geschlossen. Julia Görges vs. Donna Vekic 9/2/19 3:02 PM Marco Fuchs Dreimal standen sich die beiden bislang gegenüber, dreimal gewann Görges. Julia Görges vs. Donna Vekic 9/2/19 2:58 PM Marco Fuchs Natürlich wäre es auch für Görges das beste Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier nach dem Halbfinaleinzug in Wimbledon im vergangenen Jahr. Nach wackligem Start hat sie sich in New York von Match zu Match gesteigert. Julia Görges vs. Donna Vekic 9/2/19 2:49 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen beim Achtelfinale der US Open. Julia Görges ist als letzte deutsche Vertreterin noch dabei und trifft heute auf die Kroatin Donna Vekic . Die 23-Jährige kann ebenso wie Görges heute zum ersten Mal die Viertelfinalqualifikation in New York klarmachen. Es wäre der größte Erfolg für sie bei einem Grand-Slam-Turnier, jeweils einmal hat sie bislang das Achtelfinale in Wimbledon und bei den French Open erreicht.