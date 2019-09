US-Open-Halbfinalist Dimitrov "Baby-Federer" wird erwachsen

Eigentlich wollte Grigor Dimitrov im Interview zur Spielanalyse ansetzen. Er wollte erzählen, was an diesem Abend alles gut gelaufen war, wie es dazu kommen konnte, den großen Favoriten zu besiegen. Doch dann unterbrach er sich mitten im Satz und sagte nur: "Ich bin einfach nur glücklich." Manchmal reichen eben auch fünf Worte, um einen denkwürdigen Abend zusammenzufassen. Dieser Abend, an dem Dimitrov im Viertelfinale der US Open den großen Roger Federer geschlagen hatte, könnte sich als Wendepunkt in der Karriere erweisen.

In der Karriere eines Spielers bei dem immer ein bisschen mehr möglich schien, als dann in der Realität passierte.

Grigor Dimitrov, das ist derjenige, über den niemand ein schlechtes Wort verliert und über den jeder im Tennis eine Anekdote erzählen kann. Erst im Vorjahr inszenierte ihn die Spielerorganisation ATP - nach einer Umfrage unter den anderen Spielern - im eigenen Videoangebot als schönstes Gesicht des Tennis. In dem Video lachte Dimitrov verlegen, und die Welt hatte ihren Spaß. So wird Dimitrov dann eben auch oft wahrgenommen: schön, nett - und harmlos.

Auch auf dem Platz ist der 28-jährige Bulgare in der Vergangenheit oft mehr als Stilist denn als Winnertyp aufgefallen. Er kombiniert die eleganten Schwünge früherer Jahrzehnte mit der Athletik des modernen Tennis - und bringt damit zusammen, was Federer 20 Grand-Slam-Titel eingebracht hat. Dimitrovs Stil bringt Spektakuläres hervor: Wenn er auf dem Platz hin und her rutscht und mit seiner einhändigen Rückhand doch noch ganz kontrolliert einen Passierball unterbringt, erschließt sich schnell, warum er ein solcher Publikumsfavorit ist.

Doch reicht das in einer Welt, die Effizienz mehr als alles andere belohnt? Wird ihm immer das Rabiate fehlen, die Fähigkeit zum strategischen Angriff, der zwar weniger Applaus, dafür aber sichereren Erfolg bringt?

Charles Krupa AP Sein großer Moment: Roger Federer gratuliert ihm zum Sieg

Nach einem katastrophalen Sommer, der ihn beim US-Open-Vorbereitungsturnier in Atlanta sogar gegen die Nummer 405 der Welt Kevin King verlieren ließ, reiste Dimitrov ohne Form und ohne seine Trainer Radek Stepanek und Andre Agassi nach New York. Wo die beiden sind, wurde er in den vergangenen Tagen immer wieder gefragt. Dimitrov druckste herum und mutmaßte, dass sie ihm durch ihr Nichterscheinen "vielleicht einen Tritt ins Hinterteil geben wollten". Denn Dimitrov ist weit entfernt von der Zeit, als er in der Weltrangliste auf Platz drei notiert wurde und im November 2017 das Jahresendturnier der besten acht Herrenprofis gewonnen hatte.

Auch in Dimitrovs besten Tagen war Federer zu stark

Doch hier bei den US Open gelang ihm im Viertelfinale etwas, das sich selbst in seinen bis dato besten Tagen als zu große Hürde erwiesen hatte: ein Sieg gegen Roger Federer. Der Spieler, mit dem Dimitrov stets verglichen worden war, bei dessen Agentur er einst unter Vertrag stand. Federer schien mit den schwülen Bedingungen und dem eigenen Rücken zu kämpfen zu haben. Doch im Anschluss an das Match strich Federer hinaus: "Das ist Grigors Moment und nicht der meines Körpers."

Elsa AFP So sah man ihn zu selten: Dimitrov wild entschlossen

Ein Moment, in dem Dimitrov fitter war, besser spielte und nicht zögerte, als es darum ging, ein wichtiges Karrierematch mit Entschiedenheit über die Ziellinie zu bringen.

Zwar trifft Dimitrov nun im Halbfinale mit Daniil Medvedev auf den besten Spieler des Sommers, auf denjenigen, der mit taktischem Instinkt gesegnet ist und der in den letzten Tagen mit seiner tollkühnen Art das New Yorker Publikum erst durch Provokationen herausforderte - um sich dann von dessen Buhrufen ins Halbfinale treiben zu lassen. Doch Medvedev schien bei seinem Viertelfinalsieg körperlich angeschlagen. Chancenlos sollte Dimitrov beim Unterfangen, das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere zu erreichen, also nicht sein.

Vielleicht erinnert er dieser Tage auch an einen anderen charismatischen Spieler, der einst ebenfalls im Alter von 28 Jahren auf einmal sein großes Talent erfüllte. Genauso alt war Stan Wawrinka, als er bei den Australian Open 2014 völlig überraschend erst im Viertelfinale Novak Djokovic besiegte und im Anschluss den ersten großen Titel seiner Karriere gewann.