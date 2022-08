»Ich habe es so gut es geht versucht«, sagte Osaka nach der Partie: »Ich wollte spielen, ohne Schmerzen im Rücken zu haben. Ich habe erst vor zwei Tagen mit dem Aufschlag begonnen.« Erst vor rund drei Wochen hatte die Japanerin aufgrund von Rückenproblemen beim WTA-Masters in Toronto in der ersten Runde aufgegeben.

Nadal überwindet »schwierigen Moment«

Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal spielte sein erstes Match bei den US Open seit 2019, als er den Titel holte. Die vergangenen beiden Ausgaben verpasste der 36 Jahre alte Spanier wegen Verletzungen oder der Corona-Pandemie. Bei seinem Comeback hatte Nadal etwas Mühe, den ersten Satz verlor er gegen den Australier Rinky Hijikata, ehe er sich doch 4:6, 6:2, 6:3, 6:3 durchsetzte. »Mein erstes Match hier in New York seit drei Jahren, Night Session – das ist immer aufregend. Aber ich habe diesen schwierigen Moment überwunden.«