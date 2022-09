Nun war sie besser im Match, die Lockerheit war zurück und Jabeur glich zum 4:4 aus. Im nächsten Spiel bekam sie erneut Breakbälle, das hätte die Wende in diesem über lange Zeit so einseitigen Finale sein können. Świątek konnte sich jedoch auch ihren Aufschlag und auf den einen oder anderen leichten Fehler ihrer Gegnerin verlassen und so ging es in den Tiebreak – den sie knapp 7:5 für sich entscheiden konnte.