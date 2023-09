US Open Djoković kämpft sich nach 0:2-Satzrückstand ins Achtelfinale

Im Viertelfinale könnte auf die Siegerin der Partie dann Titelverteidigerin Iga Świątek warten, die es in ihrem Achtelfinale mit der früheren French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko zu tun bekommt.

Das überraschende Aus ereilte unterdessen die Weltranglistenvierte Jelena Rybakina. Die Kasachin, 2022 in Wimbledon erfolgreich, unterlag der Rumänin Sorana Cirstea mit 3:6, 7:6 (8:6), 4:6 und muss weiter auf ihre erste Achtelfinalteilnahme in New York warten. Cirstea trifft in der nächsten Runde auf Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz, die sich 7:6 (7:1), 2:6, 6:3 gegen die Chinesin Zhu Lin durchsetzte.