Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat in einem spannenden Match das Viertelfinale bei den US Open erreicht. Der Olympiasieger setzte sich am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) nach 4:41 Stunden 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 gegen den leicht favorisierten Italiener Jannik Sinner durch. Zverev erreichte damit zum dritten Mal die Runde der besten acht beim Grand-Slam-Turnier in New York City. Am Ende der Partie hatten beide Spieler sichtliche körperliche Probleme.