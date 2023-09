Während eines langen Matches wurden die Beine schwer, doch die Bälle waren vermeintlich zu leicht. So lässt sich Alexander Zverevs Zweitrundensieg bei den US Open im deutschen Duell mit Daniel Altmaier zusammenfassen. Mit reichlich Mühe entschied der Tennis-Olympiasieger die Partie am Donnerstag in 3:43 Stunden 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3 für sich und zog in die dritte Runde ein. Dabei unterliefen Zverev zeitweise zahlreiche Fehler, erst im Spielverlauf steigerte sich der Weltranglistenzwölfte.