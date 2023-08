US Open Zverev begeistert Becker zum Auftakt – Korpatsch erstmals in Runde zwei

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat souverän die zweite Runde der US Open erreicht. Nachdem er den Hartplatz-Grand-Slam in New York im Vorjahr verletzungsbedingt verpasst hatte, bereitete der Australier Aleksandar Vukic Zverev zum Auftakt keine Probleme. Bei seiner Rückkehr nach Flushing Meadows beendete der 26-Jährige das Match nach 2:09 Stunden, mit seinem 13. Ass machte Zverev den 6:4, 6:4, 6:4–Erfolg perfekt und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Bei 26 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab Zverev nur einmal in der Schlussphase der Partie seinen Aufschlag ab.