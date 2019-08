Andrea Petkovic hat bei den US Open überraschend die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova besiegt. Petkovic gewann gegen die an Position sechs gesetzte Kvitova nach 1:35 Stunden 6:4, 6:4 und kämpft nun gegen Elise Mertens (Belgien/Nr. 25) oder Kristyna Pliskova (Tschechien) um den Einzug ins Achtelfinale.

"Das fühlt sich richtig gut an", sagte Petkovic, die in der Weltrangliste mittlerweile nur noch auf Rang 88 gelistet ist. Doch gegen Kvitova hat sie schon oft groß aufgespielt: Im elften Spiel gegen die Tschechin war es für Petkovic der sechste Sieg. So lief es auch diesmal: Den ersten Satz entschied sie nach 36 Minuten für sich. Im zweiten musste Petkovic zunächst ein Break hinnehmen, ehe sie wieder zur Form fand und zum Abschluss gleich ihren ersten Matchball nutzte.

In ihrem bislang letzten Duell hatten sich die beiden auch auf Grand-Slam-Ebene gegenübergestanden: Bei den Australian Open in Melbourne gewann Petkovic im Vorjahr ein hart umkämpftes Erstrundenspiel in drei Sätzen.

Ausgeschieden ist hingegen Laura Siegemund. Die 31-Jährige aus Metzingen verlor am Donnerstag in New York ihr Zweitrunden-Match gegen die an Position 20 gesetzte Amerikanerin Sofia Kenin 6:7 (4:7), 0:6.