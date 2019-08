Angelique Kerber ist bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Die Siegerin von 2016 unterlag in ihrem Auftaktmatch der Nummer 54 der Welt, Kristina Mladenovic, 5:7, 6:0, 4:6. Dabei wirkte Mladenovic zwischenzeitlich angeschlagen, sie hatte offenbar mit einer Rückenverletzung zu kämpfen.

Rund eine Stunde lang begegneten sich Favoritin Kerber und die Französin Mladenovic auf Augenhöhe. Kerber nahm ihrer Gegnerin direkt zu Matchbeginn den Aufschlag ab, verpasste dann aber die Gelegenheit, auf 3:0 zu erhöhen. Stattdessen gelang Mladenovic das Rebreak und später, beim Stand von 5:5, das zweite Break.

Dann erlebte das Match einen Bruch. Im zweiten Satz wirkte Mladenovic sichtlich beeinträchtigt, offenbar plagten sie Schmerzen im Rücken. Beim Stand von 0:3 ließ sie sich länger behandeln, ohne danach so mobil zu wirken wie zu Matchbeginn. Immer wieder fasste sie sich ins Kreuz. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war der zweite Satz gelaufen.

Im entscheidenden Durchgang schien Mladenovic dann wieder deutlich agiler. Ihr gelang sogar ein schnelles Break. Kerber kämpfte sich zwar zurück ins Match, auch weil ihr weniger Unforced Errors unterliefen als Mladenovic. Beim Stand von 4:4 kassierte sie dann das entscheidende Break.

Für Kerber ist es der nächste Rückschlag in einem titellosen Jahr. In Wimbledon war sie in der zweiten, bei den French Open sogar in der ersten Runde ausgeschieden. Ihr bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier bleibt 2019 der Achtelfinaleinzug bei den Australian Open zu Jahresbeginn. Im Juli war sie zudem aus den Top Ten gefallen, aktuell ist sie die Nummer 14 der Welt.